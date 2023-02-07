В конце января Кабинет Министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников и критерии, определяющие критически важные для экономики Украины предприятия.



Василий Пелепецкий, адвокат финансовой компании Activitis, отмечает, что согласно постановлению КМУ №76 от 27.01.2023 речь идет о следующих критериях:



- сумма уплаченных предприятием налогов, кроме таможенных платежей, в течение года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;

- сумма поступлений, кроме кредитов и ссуд, за отчетный год превышает 32 млн. евро;

- предприятие включено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества;

- у предприятия нет задолженности по уплате ЕСВ;

- размер средней заработной платы работников составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.

- предприятие является резидентом Действия Сити.



Каков порядок обретения «особого статуса» для бронирования работников?



Если компания «проходит фильтр» для получения особого статуса, критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, необходимо направить обращение с подтверждающими документами в центральный орган исполнительной власти, другой государственный орган, орган государственного управления или городскую и областную государственную администрацию, в зависимости от сферы деятельности компании



Следует отметить, что срок бронирования не может превышать 6 месяцев, забронировать можно не более 50% военнообязанных работников (количество забронированных может быть увеличено при обосновании потребности), а подтверждение особого статуса необходимо осуществлять не реже одного раза в год.



Какие нюансы присвоения предприятию «особого статуса» для бронирования работников?



Постановление КМУ не содержит четкого перечня критериев, которым должна соответствовать компания, имеющая важное значение в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориального общества.

Таким образом, присвоение особого статуса будет носить индивидуальный характер и будет зависеть от решения соответствующего государственного органа, в который предприятие будет направлено обращение.



Вопрос будет иметь право компания, которой отказали в предоставлении особого статуса и, соответственно, бронировании своих работников, обжаловать такое решение и какой порядок такого обжалования остается открытым.



Автор Василий Пелепецкий, адвокат финансовой компании Activitis



