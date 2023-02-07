Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что россия готовит масштабное наступление к годовщине войны.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Они будто бы взялись защищать народ Донбасса, то есть они хотят захватить территорию Луганской и Донецкой области в пределах их административных границ. Тогда кремль сможет объявить своей россии, что главная цель этой войны достигнута, и народ Донбасса оказался «защищенным»», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, соответственно, россия, чтобы достичь хотя бы каких-то результатов к годовщине войны, продолжает лезть вперед на Донбассе, несмотря на огромные потери. Как отметил Александр Кочетков, в кремле сидят сумасшедшие символисты, которые хотят бросить все свои силы, подготовить большое наступление именно к 24 февраля.
«Как бы хотят отчитаться какими-то победами. По разным оценкам, уже у них есть порядка 300 тысяч бойцов, из них где-то 50 тысяч более или менее обучены, подготовлены и вооружены», - заявил Александр Кочетков.
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