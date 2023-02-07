Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня коррупционеров нужно не просто увольнять, а судить по законам военного времени.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
По мнению эксперта, демократия, либерализм, простые увольнения вместо посадок коррупционеров – это нормально, когда в государстве нет войны. Тем не менее, констатирует он, когда у нас война, когда мы понимаем, что есть угроза нашей государственности, действовать нужно иначе, в частности, коррупционеров судить по законам военного времени.
«У меня такое чувство, что у людей сейчас инстинкт самосохранения и страх, что они никогда не заработают деньги, они останутся без денег. Наверное, не сразу, но где-то через 6-7 месяцев я почувствовал, что люди готовы зарабатывать на всем», - объясняет Георгий Биркадзе.
По его словам, людьми, очевидно, руководит паника и страх, что завтра жизнь может закончиться, а значит, нужно что-то делать, чтобы быстро себя обеспечить. Тем не менее, утверждает он, так быть не должно, это мешает нашей победе.
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Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что нам не нужно никуда убегать, нужно дождаться победы.
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