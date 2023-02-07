Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня коррупционеров нужно не просто увольнять, а судить по законам военного времени.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, демократия, либерализм, простые увольнения вместо посадок коррупционеров – это нормально, когда в государстве нет войны. Тем не менее, констатирует он, когда у нас война, когда мы понимаем, что есть угроза нашей государственности, действовать нужно иначе, в частности, коррупционеров судить по законам военного времени.

«У меня такое чувство, что у людей сейчас инстинкт самосохранения и страх, что они никогда не заработают деньги, они останутся без денег. Наверное, не сразу, но где-то через 6-7 месяцев я почувствовал, что люди готовы зарабатывать на всем», - объясняет Георгий Биркадзе.

По его словам, людьми, очевидно, руководит паника и страх, что завтра жизнь может закончиться, а значит, нужно что-то делать, чтобы быстро себя обеспечить. Тем не менее, утверждает он, так быть не должно, это мешает нашей победе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что нам не нужно никуда убегать, нужно дождаться победы.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, смогут ли россияне все-таки взять Одессу.





