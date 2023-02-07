Идеолог Олесь Доний рассказал, что 24-ая ступень к общественному счастью говорит нам учиться системности, ведь только так мы сможем построить успешное государство и конкурировать в мире.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Нам, украинцам, хватает смелости в борьбе. Казачество, украинская революция 1917-1921 годов, УПА, диссидентское движение, борьба за независимость, три Майдана, отпор российской фашистской агрессии – это все свидетельство нашей исторической героической борьбы», - отмечает Олесь Доний.
Тем не менее, констатирует он, проблемы начинаются тогда, когда борьба кончилась и приходит время строить структуры. Как объясняет эксперт, каждое наше сражение было взрывом героической энергии, с этим мы справляемся, но с построением структур, систем – не слишком.
«Государство – это система, самая большая система, парк строительства – это система, создание успешных конкурентоспособных в мире бизнесов – это система, создание успешных общественных организаций или успешных школ и университетов – это все о системности», – добавляет Олесь Доний.
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Поэтому, утверждает идеолог, украинцы должны объединить свою активность в систему, тогда нация будет преуспевать, в частности, не на Майдане, а в мире в целом, в конкуренции, во всех сферах.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что концепция «25 ступеней к общественному счастью» приведет украинцев к воплощению нашей мечты и счастью для каждого.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что украинцы как нация должны не забывать о самосовершенствовании и обучении.