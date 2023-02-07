Идеолог Олесь Доний объяснил, что концепция «25 ступеней к общественному счастью» приведет нас, украинцев, к воплощению нашей мечты и счастья для каждого.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что такое украинская мечта? У нас есть ответ. Мы, украинцы, – свободные люди, и мы сами ответственны за свою мечту и ее реализацию. Наша украинская мечта – это наша дорога к счастью», – отмечает Олесь Доний.

По словам эксперта, этой украинской мечтой как раз и есть его концепция «25 ступеней к общественному счастью». К тому же, говорит он, речь идет о мечте, которую мы уже начали реализовывать, эти 25 ступенек приведут каждого украинца к его счастью.

«25 ступеней к общественному счастью» - это наставления для самих себя, это пошаговая работа по улучшению себя прежде всего. Это не только ответ, какую Украину построим после победы, это ответ, какую Украину мы строим уже на собственном примере. Мы создаем мировоззренческую реформацию», - объясняет Олесь Доний.

Как он подчеркивает, эту украинскую мечту мы реализуем все вместе для всех нас. Следовательно, констатирует идеолог, нужно делиться этим путем к счастью, приобщаться к нему и становиться счастливыми.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что неправильно сегодня успокаивать граждан, находящихся в прифронтовой полосе.

Также Politeka писала, что Вышинский рассказал, когда возникло понятие нации.





