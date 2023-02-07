Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что сегодня у россиян не достаточно сил, чтобы повторить нам прошлогоднее 24 февраля, поэтому никакого супернаступления не будет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нам грозят, что 24 февраля этого года состоится какое-то великое наступление россии на всех фронтах одновременно. Этих сообщений хоть отбавляй. Некоторые разведки сообщают, что через 2-3 недели будет наступление россии одновременно с разных направлений, то есть как раз к 24 февраля», - отмечает Михаил Шейтельман.

Попутно он сообщает, что путин также объявил 24 февраля выходным днем, но не потому, что он празднует неудавшееся наступление на Украину. А потому, что 23-его числа у них праздник, как говорит эксперт, негодяев, а в 25-ого – суббота. По его мнению, есть большие сомнения, что они начнут какое-то резкие движения именно 24 февраля.

«Тем не менее, многие говорят, что этот день сурка состоится. Я, честно скажу, с трудом представляю, как и где россияне все это возьмут. Где они возьмут новые танки, корабли, что им делать с мертвыми матросами? Мертвые матросы, как известно, редко всплывают со своими кораблями и редко переходят в неожиданную атаку. Это же вам не «Пираты Карибского моря», где «Черная жемчужина» всплывала вместе с матросами-зомби», - объясняет Михаил Шейтельман.

Поэтому, констатирует политтехнолог, с трудом представляется, как россия нападет на Одессу, если их флагман и большие десантный корабли на дне морском, поскольку небольшими силами они вряд ли справятся с такой целью. По его мнению, этого 24 февраля мы не проснемся о того, что российские войска наступают по нескольким направлениям, это маловероятно.

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