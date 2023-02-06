Военный Святослав Дубина сообщил, что украинское общество отвергнет любую попытку договориться с россией.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Меня больше интересует, что нужно сделать, чтобы действительно наступил мир в Украине, чтобы мы действительно победили. Говорить о каких-то договоренностях со злом – это фактически подписать капитуляцию и признать свое поражение», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, украинское общество никогда не пойдет на переговоры с российскими оккупантами. Как подчеркнул Святослав Дубина, любые попытки договориться с путиным будут пресекаться украинским обществом, а те люди, которые будут пытаться идти на компромиссы, будут считаться врагами.
«Как раз именно общество не дает сделать этот шаг, потому что оно отвергнет любую такую попытку. А тот, кто попытается это сделать, не будет иметь политического будущего в Украине», - заявил Святослав Дубина.
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