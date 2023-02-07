Политолог Руслан Бизяев сообщил, что пока погодные условия не позволят россиянам нигде перейти в наступление, а на Донбассе они медленно пытаются прогрызать нашу оборону.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, в течение последней недели в СМИ и в соцсетях активно обсуждается тема боевых действий в Украине, когда россия перейдет в наступление, а Украине – в контрнаступление. В результате, констатирует он, лидеры общественного мнения, аналитические центры и простые зрители спокойно обсуждают, где, когда и с какой целью это все произойдет.

«Это несколько противоречит основам военной стратегии, основам военной философии и основам военного искусства. Один из главных компонентов военного искусства – это скрытность. Даже Сунь-цзы всегда учил, что война – это путь обмана, туман войны. А нам об этом постоянно рассказывают. Это ведет к тому, что фактически уже сейчас многие размышляют над тем, чем все это может завершиться и станут ли военные действия основой для дальнейших переговоров», - объясняет Руслан Бизяев.

По словам политолога, военные действия продолжаются, армия рф пытается перейти в наступление на Донецком направлении, но сейчас так используется тактика медленного прогрызания линии обороны, которая не позволяет провести операцию даже оперативно-тактического уровня. Также эксперт напоминает о Харьковском направлении и напоминает, что политика доминирует над стратегией, а Харьков как раз имеет большое военно-политическое значение.

«С точки зрения погодных условий для начала любого наступления это не самое хорошее время. Остается примерно 4, до 6 недель, когда можно провести операцию оперативно-тактического масштаба. Но, с моей субъективной точки зрения, я ее неоднократно подчеркивал, сейчас российская армия не может провести операцию оперативно-тактического масштаба», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как идет борьба с участием россии в Олимпийских играх.

Также Politeka писала о том, что Сазонов прокомментировал последние обыски и аресты.





