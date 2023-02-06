Доктор философских наук Владимир Шевченко сообщил, что в россии в результате войны может произойти переворот.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Власть – это деньги, имущество, законодательное определение полномочий, силовой ресурс легитимный или нелегитимный и концептуальная власть, то есть власть идей. Что из этого имеют российские спецслужбы? Ничего, потому что силовой ресурс у армии, концептуальная власть у церкви, деньги у олигархов и имущество у элит», - сообщил Владимир Шевченко.

По словам ученого, для того чтобы получить власть в государстве, необходима революция. Как отметил Владимир Шевченко, для того чтобы произошло революционное потрясение, необходима война, ведь именно после мощных и масштабных войн в стране может произойти переворот. Сейчас россия четко подражает ситуации 1917 года.

«Гражданская война в россии может произойти в результате обнищания, поражения, национального унижения», – заявил Владимир Шевченко.

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