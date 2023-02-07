Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что наступление армии рф стало для многих украинцев неожиданностью, они убегали, но теперь все изменилось и никто не будет убегать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда было наступление 24 февраля и люди убегали, считаю, это был такой эффект неожиданности, то есть было наступление. Сейчас посмотрите, 10 октября, если не ошибаюсь, был мощнейший ракетный обстрел. Что вы увидели? Кто-то куда-то сбежал? Нет», – констатирует Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, в частности, он никуда не собирался и не собирается ехать так же, как и его семья, жена, ребенок.

Поэтому, убежден он, сегодня украинцы уже прошли стадию шока и, как бы россияне их ни запугивали, люди не будут убегать. По мнению эксперта, в каком-то случае уехать может разве что несколько процентов граждан, но не больше, потому что сейчас все понимают, за что мы боремся.

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«Ты можешь быть и у границы, например, прилетает туда ракета и все, никто от этого не застрахован. Поэтому считаю, что нам не нужно никуда убегать, нужно дождаться победы. Думаю, в ближайшее время мы это увидим, как мы их там всех нагнем», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Чебаненко объяснил, в чем был смысл создания Лиги Наций после войны.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему Израиль должен был первым поддержать Украину.