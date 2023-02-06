Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец назвал признаки, которые могут сигнализировать о попытке «большого наступления» российских оккупантов.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Меня спрашивали недавно… когда можно ожидать того самого «большого наступления» россиян… Я не знаю… потому что я не занимаюсь оперативным планированием в одном из российских штабов… Но, по-моему, есть две, достаточно определенные вещи… которые, вполне возможно и вероятно, связаны со сроками этого наступления… или прямо, или косвенно…», — пишет Константин Машовец.

Один из признаков, это запланированное обращение путина в федеральному собранию.

«На 20.02.2023-го запланировано некое «страшное обращение» бункерного долбня к федеральному собранию… И это явно не о «целевых федеральных программах», ибо в установленный традиционный срок, раньше, он свое обращение… просто отменил. И случилось это совсем не от того, что ему «нечего было сказать» (потому что, этому придурку всегда есть что сказать… и о резиновой жопе, и об «органах дедушки у бабушки»…), причина была полностью другая — не успевали поменять «стратегические подходы» к войне с Украиной… и потому, объявить об этом тоже, не успели…», — оценивает эксперт.



Второй признак - масштабная информационно атака о потерях в ВСУ.

«Есть также, еще один показатель. Как только вы увидите, или услышите информационные «разгоны» об «ужасающих потерях» ВСУ, которые якобы скрывают, а также «обратный» тренд о «необоснованно преувеличенных потерях» рф… то знайте, что наступление… тоже, уже «где-то близко»… Это самая «животрепещущая тема» информационной войны, которую пускают обычно в ход исключительно или перед самой реальной «активацией», или уже в ее процессе, на начальном этапе… Причем исключительно для того, чтобы добиться не только сугубо военного эффекта, но и очень быстрого и шокоподобного информационно-психологического результативного разового воздействия на противника», — добавляет обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Как писала ранее Politeka, названа главная цель нового большого наступления рф на Украину: «Бросили все силы».

Также Politeka сообщала, что россия лишилась своей огромной подлодки: как это произошло.