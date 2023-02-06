Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что бомбы, которые США передадут Украине, помогут остановить наступление россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Байден нам присылает бомбы, и это не шутки. Нам присылают сейчас управляемые высокоточные авиабомбы GLSDB. Но стрелять ими будем не с самолетов, судя по всему. Это бомбы, которые на 150 километров летят. Я так понимаю, что стрелять можно с тех же HIMARS», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, благодаря этим бомбам у Вооруженных сил Украины появится возможность выбивать тылы российской армии не на 80 километров, а уже на 150. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, эти бомбы помогут остановить наступление российских оккупантов.

«Вот прошлое наступление на Донбасс захлебнулось прошлой весной и летом, собственно, потому что приехали HIMARS. А сейчас приедут бомбы и снова остановят», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, названа главная цель нового большого наступления рф на Украину: «Бросили все силы».

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