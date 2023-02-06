Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцы как нация должны не забывать о самосовершенствовании и обучении, именно это приблизит нас к успешным нациям.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мне повезло с учителями. Мой школьный учитель математики Марк Михайлович говорил о своем предмете так: «Математика – это не наука, это средство для тренировки ваших мозгов», – рассказывает Олесь Доний.

Следовательно, объясняет он, целью обучения являются не сертификаты и дипломы о получении образования, а именно знания, которые каждый из нас сможет использовать дальше.

«Процесс обучения учит нас систематизации знаний и умений, дисциплине и, самое главное, тренировке мозгов. И всему этому следует обучаться. Следует учиться впитывать весь лучший опыт мира, а не только почивать на лаврах осознания, что мы наиболее трудолюбивые, певческие и черноземные», - констатирует Олесь Доний.

К тому же, добавляет он, каждая успешная нация регулярно занимается самосовершенствованием, учатся, постоянно работают над собой. Следовательно, отмечает идеолог, нам стоит поучиться тому, как учатся другие, выстроить себе качественную систему образования, что обеспечит успех наших потомков в будущем.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что украинцам следует забыть о внутрирегиональных разногласиях и принимать друг друга.

Также Politeka писала о том, что Табах объяснил, с какой целью в Украину прибыли мониторинговые группы США.





