Военный Святослав Дубина сообщил, что коррупционные схемы необходимо раскрывать уже сейчас, во время войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, если сейчас украинцы не будут эффективно бороться с внутренним врагом, если не вскроют все коррупционные схемы, то возникнет риск потерять страну.

«То есть у нас сейчас два врага: внешний и внутренний. И я ж говорю, что мы можем справиться ценой своих жизней с внешним врагом, но внутренний враг опять нас может победить», - сообщил Святослав Дубина.

Как отметил военный, вопросы, которые касаются коррупции и невыполнения чиновниками их профессиональных обязанностей надо поднимать сейчас, во время войны, потому что это вопрос жизни и смерти.

«Они (чиновники-коррупционеры – Ред.) наживаются на жизнях людей. И этот вопрос надо решать как вопрос военного времени», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, Павел Себастьянович объяснил, поможет ли презумпция невиновности коррумпированным чиновникам.

Также Politeka сообщала, что Олесь Доний заявил, что конструктивной критикой можно повлиять на увеличение понимания со стороны власти и начало изменений.