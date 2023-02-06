Юрист и военный Святослав Дубина сообщил, что в Верховной Раде проходит мониторинг всех законопроектов.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам юриста, любые законопроекты, которые рассматриваются в Верховной Раде и которые планируют принять, они также анализируются специалистами Главного научно-экспертного управления. Как отметил Святослав Дубина, эта профессиональная группа анализирует законопроекты и дает свои выводы, к которым депутаты должны прислушаться.

«В Верховной Раде есть такое профессиональное направление – Главное научно-экспертное управления, дающее правовую экспертизу всем законопроектам. Мы, например, когда готовили законопроекты, мы прислушались к их мнению», - сообщил Святослав Дубина.

Как подчеркнул юрист, эксперты из этого управления при Верховной Раде подробно анализируют каждый законопроект, мониторят всю Конституцию и каждый подзаконный акт, чтобы выявить какие-то ошибки и неуместности.

«Эксперты смотрят, чтобы они (законопроекты и Конституция – Ред.) не противоречили друг другу», – добавил Святослав Дубина.

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