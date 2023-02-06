Политолог Вадим Карасёв рассказал, что учитывая разнородность моделей танков, будет стоять вопрос в эффективности формировании подразделений

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Экипажи танков приступили к подготовке в Польше, Германии и Британии. Политическое оформление танкового сюжета – это признанный танк, но вопрос только во времени, когда можно будет уже собрать все 321 танка», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, Украине со стороны Западных партнеров будет передано 321 танк – это уже официально подтвержденное число. Также, как отметил, политолог, будет стоять вопрос формирования танковых подразделений, ибо Украине будут поставлены разные танки, изготовленные под разнородные задачи.

«Там разные модели танков из разных стран. Нужно (танки, - Ред.) оформить в однородное танковое подразделение для того, чтобы это было эффективно», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, сейчас на повестку постепенно поступает вопрос о поставке Украине военных самолетов. По его мнению, в вопросе самолётов Западу будет сложнее принять политическое решение, хоть и решение по танкам тоже далось не легко.

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