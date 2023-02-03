Жители Харьковской области могут присоединиться к рядам штурмовых бригад на базе полиции, Нацгвардии и пограничной службы в рамках национальной кампании "Гвардия наступления".

На территории Украины будет восемь штурмовых бригад: "Рубеж", "Красная калина", "Азов", "Спартан", "Стальная граница", "Кара-даг", "Лют", "Бурев".

Набор начался 2 февраля, продлится до завершения формирования бригад.

Как присоединиться к "Гвардии наступления" в Харьковской области

Чтобы присоединиться к рядам бригад, добровольцы могут обращаться к пяти определенным Центрам админуслуг, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

"В ЦНАПе человека индивидуально будут сопровождать принятие решения о принятии или непринятии в штурмовую бригаду", — говорит глава обладминистрации.

Куда обращаться:

Мерефа, ул. Культуры, 26, ЦНАП работает в пн-сб с 09:00 до 17:00;

Красноград, ул. Белевская, 94, работает по будням с 09:00 до 17:00;

Лозовая, ул. Грушевского, 2, обращаться по будням с 09:00 до 17:00;

Богодухов, ул. Молодежная, 2, работает в пн-сб с 09:00 до 16:00;

Змиев, ул. Административная, 16, ЦНАП работает в пн-сб с 09:00 до 16:00.

Также можно заполнить анкету на сайте .

Как будут формировать "Гвардию наступления"

Заместитель начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Сергей Ховайло рассказал, что скелет бригад будет состоять из опытных офицеров и солдат.

По информации начальника областного управления полиции Владимира Тимошко, штурмовые бригады формируются из добровольцев из числа работников силовых структур и гражданских. Он подчеркивает, что это не мобилизация.

"Отбор будет проходить тщательно. Это не значит, что всех будем брать. Это физическая подготовка, проверка личных данных, информация о судимости или несудимости личности. Вся бригада будет выполнять штурмовые действия", — говорит Тимошко.

Главной задачей бригад будет уничтожение кафиров.

Какую зарплату и обеспечение обещают

Зарплата будет фактически на уровне ВСУ, говорит начальник областного управления полиции.

"В связи с тем, что специфика работы бригады - штурмовые действия, должностной оклад у работников полиции будет выше, чем у тех, кто служит в других подразделениях - от 25 тысяч и выше", - сообщил Тимошко.

По его словам, будет предусмотрен срок подготовки штурмовых бригад и их согласование. У них будет соответствующая комплектация и амуниция, вооружение.