Жители Харьковской области могут присоединиться к рядам штурмовых бригад на базе полиции, Нацгвардии и пограничной службы в рамках национальной кампании "Гвардия наступления".
На территории Украины будет восемь штурмовых бригад: "Рубеж", "Красная калина", "Азов", "Спартан", "Стальная граница", "Кара-даг", "Лют", "Бурев".
Набор начался 2 февраля, продлится до завершения формирования бригад.
Как присоединиться к "Гвардии наступления" в Харьковской области
Чтобы присоединиться к рядам бригад, добровольцы могут обращаться к пяти определенным Центрам админуслуг, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
"В ЦНАПе человека индивидуально будут сопровождать принятие решения о принятии или непринятии в штурмовую бригаду", — говорит глава обладминистрации.
Куда обращаться:
- Мерефа, ул. Культуры, 26, ЦНАП работает в пн-сб с 09:00 до 17:00;
- Красноград, ул. Белевская, 94, работает по будням с 09:00 до 17:00;
- Лозовая, ул. Грушевского, 2, обращаться по будням с 09:00 до 17:00;
- Богодухов, ул. Молодежная, 2, работает в пн-сб с 09:00 до 16:00;
- Змиев, ул. Административная, 16, ЦНАП работает в пн-сб с 09:00 до 16:00.
Также можно заполнить анкету на сайте .
Как будут формировать "Гвардию наступления"
Заместитель начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Сергей Ховайло рассказал, что скелет бригад будет состоять из опытных офицеров и солдат.
По информации начальника областного управления полиции Владимира Тимошко, штурмовые бригады формируются из добровольцев из числа работников силовых структур и гражданских. Он подчеркивает, что это не мобилизация.
"Отбор будет проходить тщательно. Это не значит, что всех будем брать. Это физическая подготовка, проверка личных данных, информация о судимости или несудимости личности. Вся бригада будет выполнять штурмовые действия", — говорит Тимошко.
Главной задачей бригад будет уничтожение кафиров.
Какую зарплату и обеспечение обещают
Зарплата будет фактически на уровне ВСУ, говорит начальник областного управления полиции.
"В связи с тем, что специфика работы бригады - штурмовые действия, должностной оклад у работников полиции будет выше, чем у тех, кто служит в других подразделениях - от 25 тысяч и выше", - сообщил Тимошко.
По его словам, будет предусмотрен срок подготовки штурмовых бригад и их согласование. У них будет соответствующая комплектация и амуниция, вооружение.