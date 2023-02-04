Американский военный Гарри Табах сообщил, что США должны отчитываться перед своими налогоплательщиками.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«В чем заключаются такие инспекции или такие проверки? Вы знаете, что они будут, поэтому вы следите за всем, вы пытаетесь сделать правильно, не проигнорировать проблему, следить за этим», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, мониторинговые группы США в Украине – это рутинные проверки, эти инспекции должны быть. Как подчеркнул Гарри Табах, этот контроль необходим, чтобы была возможность в США отчитаться перед налогоплательщиками о том, куда уходят их деньги.

«И конечно же говорят, что раз хотите нас проверять, значит вы нам не доверяете. И наши ревизоры, которые находятся здесь, я вам гарантирую, что они найдут нарушения. Они приезжают, и это их работа что-то найти, потому что ничего идеального нет. И таким образом будет дисциплина и порядок, потому что все знают, что они приедут и проверят», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах рассказал, какое вооружение необходимо Украине для успешного контрнаступления.

Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах объяснил, почему корейский сценарий окончания войны невозможен в Украине.





