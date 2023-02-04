Политолог-международник Максим Яли рассказал, что за 11 месяцев войны мир очень сильно изменил свое отношение к российско-украинской войне и принял сторону Украины.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Сперва мы поверили сами в себя, затем в нас начали верить наши западные партнеры. И в этом плане красноречивым является изменение позиции по военной помощи. Это главное, и нам сейчас важны не слова, а результат», - подчеркивает Максим Яли.

В частности, напоминает он, накануне полномасштабного вторжения мы просили стингеры, которые нам, за исключением Эстонии, из всех своих запасов практически никто не давал, и Соединенные Штаты не давали.

По словам эксперта, это свидетельствовало о том, что не верили Соединенные Штаты ни в Украину, ни в президента Зеленского, ни в его команду, что они выстоят. Отсюда, констатирует он, и все эти прогнозы, что за 72 часа Киев падет, за две недели полностью Украина будет оккупирована.

«Если мы смотрим на сегодняшний момент, уже принято решение о том, что танки «Абрамс» будут поставлять в Украину. Да, не так скоро, как бы нам того хотелось, есть объективные на то причины. Но в целом, если посмотреть все эти шаги эволюции, безусловно, очень хорошая тенденция», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, на какую категорию украинцев рассчитывает российская пропаганда.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что МВФ дает транши Украине не просто так, а под определенные условия и программы.