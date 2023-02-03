Государственной службой финансового мониторинга Украины продолжается борьба по противодействию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на начало февраля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.



MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать персональное участие в проектах.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: