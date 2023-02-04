Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что нация всегда строит общий проект будущего.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Национализм – это в какой-то степени производное такого явления, как романтизм, интерес 19 века к истокам, к народничеству, к фольклорным традициям. Произошло осознание, того, что все живущие люди на какой-то территории являются едиными потомками каких-то единых или родственных друг другу племен», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам публициста, тогда люди осознали, что все они, независимо от своего социального статуса, объединены своим происхождением. Соответственно, как отметил Святослав Вышинский, это происхождение предполагало какой-то общий проект будущего. Таким образом и возникает понятие нации.
«Нация – это в буквальном смысле организованная народность, организованный народ, организованные идеи, имеющие свое собственное политическое самосознание», - заявил Святослав Вышинский.
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