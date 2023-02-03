Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Запад давно требовал от украинских властей борьбы с коррупцией, но сегодня для этого сошлось много факторов.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, это очень модная сейчас версия, что Вашингтон нажал на Зеленского и тот начал рубить головы налево и направо. Тем не менее он спрашивает, а разве на Порошенко не нажимали, а на Януковича и Ющенко?

«Нажимали на всех, бороться стали только сейчас всерьез. И видимо, дело в том, что совпало несколько факторов. И страна в достаточно тяжелой ситуации, мы знаем, какой бюджет, сколько мы потеряли в условиях войны, и партнеры хотят нас видеть чуть приличней в правилах игры, и элиты немножко зажрались», - объясняет Кирилл Сазонов.

То есть, продолжает эксперт, речь идет об элитах, которые поднимались на высший уровень, опускались на средний, опять на высший и снова на средний, которые благополучно пережили смену Ющенка на Януковича, Януковича на Порошенко, пережили опять смену власти, но приходит финиш. Поэтому, констатирует он, все на самом деле логично.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что сегодняшние коррупционные скандалы в Украине – это об окончании старой политической эпохи.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, когда украинцы станут политической нацией.

















