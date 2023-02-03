Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что не может государственный служащий заработать за год 100 тысяч долларов честным путем, в системе предусматривается коррупция.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«То, что нынешнее руководство (ред. – таможни), скажем так, было сказочно богатым, но сказочно неэффективным, это факт. Это знает любой предприниматель от того, кто торгует на рынке, до того, у кого есть большой завод. Все знают, что такое таможня, и понимают, что рыба гниет с головы. Это на самом деле неправда, запах идет из жабр, рыба гниет с живота, но это детали, чистить ее обычно начинают с хвоста, чистить надо с головы», - объясняет Кирилл Сазонов.

То, что верхушку таможни сняли, констатирует политолог, справедливо и правильно, но проблема в том, что вряд ли на этом фоне кристально честные и очень эффективные областные управления. Поэтому, добавляет он, там тоже есть смысл сегодня походить и проверить.

В частности, эксперт говорит о киевской налоговой. Как он объясняет, человек, который работает на государственной службе, получает стабильную зарплату и премии, может просто это умножить на 12 и понять, сколько он заработает за год.

«Ну не верю я, что около 100 тысяч долларов у руководителя налоговой, что можно заработать за год лям со всеми премиями. Значит, подразумевается все-таки какая-то коррупционная составляющая», - констатирует Кирилл Сазонов.

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