Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что чиновники должны нести ответственность за содеянное.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Дело в том, что не чиновник лишается презумпции невиновности, а коррупционные действия. Совершенные коррупционные преступления не имеют срока давности, как и в Европе, и они все попадают под отсутствие презумпции невиновности», - заявил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, это означает, что государство ничего не обязано доказывать, только госслужащий должен будет доказывать, что он не виновен. Как подчеркнул Павел Себастьянович, презумпции для коррупционных действий не существует, все виновные должны будут понести ответственность за содеянное.

«То есть, если нашли у чиновника какое-то имущество, он должен доказать, что он его не своровал, что он купил его на какие-то деньги, которые не вымогал, не грабил. Потом, как только вынесли подозрение в коррупционном преступлении, чиновник должен быть арестован и посажен в СИЗО», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, чиновников поймали на хищении денег для восстановлении инфраструктуры: подробности расследования.

Также Politeka сообщала об убытках почти на 120 млн: раскрыты масштабные схемы «закупок» продуктов для ВСУ.