Идеолог Олесь Доний объяснил, что неправильно сегодня успокаивать находящихся в прифронтовой полосе граждан, нужно адекватно оценивать опасность и эвакуировать население.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Обстрелы. Не имеет права чиновник любого уровня, пусть это будет мегапопулярный, забаюкивать граждан, подвергая их опасности. Есть опасность в Николаеве, есть опасность в Харькове, я уже не говорю о таких городах, как Гуляйполе, которое фактически на линии фронта», - утверждает Олесь Доний.

Как он объясняет, государство должно заниматься максимальной эвакуацией населения из прифронтовой полосы, что уменьшит наши потери, а не забаюкать граждан. К тому же, добавляет эксперт, ежедневные новости о смерти украинских граждан, украинских детей – действительно больно.

«Ответственность тех, кто убаюкивает украинских граждан и говорит оставаться не линии фронта, тоже есть. Украинское государство должно обеспечивать жизнь украинских граждан. Это задача украинского государства», – подчеркивает Олесь Доний.

Следовательно, констатирует идеолог, сегодня нужно максимально вывозить наших граждан с опасных территорий, а прежде всего это касается наиболее уязвимых слоев населения, в частности, пенсионеров, женщин и детей.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что добиваться чужих земель – это прерогатива имперского мышления.

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