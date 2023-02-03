Юрист Александр Чебаненко сообщил, что у Лиги Наций не было эффективных механизмов влияния.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Тем не менее, мы уже наблюдаем какие-то принципы верховенства права, а не верховенства силы. То есть, это был шаг к цивилизации, когда на первые полосы выходит не право силы, а сила права все-таки», - сообщил Александр Чебаненко.

По словам юриста, благодаря созданию Лиги Наций каждое государство, несмотря на его территории, население и валовой продукт, имело только один голос, признавало свою независимость и право на мирное существование. Как отметил Александр Чебаненко, Лига Наций имела примерно такую же структуру, как и ООН сейчас: была Ассамблея и был Совет.

«Но был целый ряд минусов заложен с самого начала. В частности, в этом Совете и Ассамблее все решения принимались единогласно. Не было реальных механизмов влияния для обеспечение выполнения решений. Некоторые члены организации действовали даже вопреки тем принципам, которые были прописаны Уставом Лиги Наций», - заявил Александр Чебаненко.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак сообщил, почему Совбез ООН не имеет никакого смысла: «Надо искать что-то новое».

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