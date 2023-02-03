Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Израиль, который в постоянном состоянии войны, должен был первым помочь Украине, но сегодня они начали уничтожать российские беспилотники в Иране.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я был очень обижен, что Израиль нам не оказывает помощи. Я критиковал и считаю, что кто, как ни они, должны понимать, что сегодня происходит у нас в государстве. Поэтому считаю, что они обязательно должны быть первыми, кто бы нас поддерживал», - утверждает Георгий Биркадзе.

Кстати, он напоминает, что по официальным данным Израиль где-то 15 лет точно от Америки получал 10 миллиардов военной помощи каждый год, то есть им давали оружие. Также эксперт подчеркивает, что это официальные цифры, а вполне может быть и неофициальная помощь.

«Они не предоставили нам оружие, но говорят, что очень многое делают. Мне очень нравится, что недавно они нанесли удар по Ирану. И как раз били они там, где беспилотники шахеды. Они проснулись или их замучила совесть?», – спрашивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, в сложившейся ситуации свою роль сыграл тот факт, что Иран готовит атомную бомбу. К тому же, констатирует эксперт, Израиль понимает, что Иран применит ее против него, как только сделает, и сегодня делает все для того, чтобы уничтожить эту угрозу, чтобы не было ее вообще.

Как сообщала Politeka, Дубина рассказал, как Украина может минимизировать свои потери на фронте.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что МВФ дает транши Украине не просто так, а под определенные условия и программы.





