Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцам следует забыть о внутрирегиональных разногласиях и принимать друг друга, узнавать и больше путешествовать своим же государством.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы разнообразны, но в то же время мы едины. Ужгород, Черновцы, Луганск, Ялта, Мариуполь, Одесса, Харьков – это все наше. Путешествуй по Украине», - подчеркивает Олесь Доний.

Как он объясняет, Украина не однообразна и это надо считать плюсом, а не минусом, а следовательно и ценить. По мнению идеолога, украинцы не должны упрекать друг друга в том, что они из разных регионов, а найти в себе желание увидеть этого другого украинца перед собой, а также увидеть другой регион Украины.

«Для работы над соборностью, то есть единением Украины, нужно больше знать о самой Украине. Книгами, телепередачами, интернетом такие знания полностью не передаются», - отмечает Олесь Доний.

По словам эксперта, украинцам следует путешествовать своим государством, объехать его от Приазовья в Карпаты, тогда и решится масса внутрирегиональных проблем.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, как работает имперское мышление.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что Украина еще с 2014 года должна была заниматься вывозом украинцев с оккупированных территорий.