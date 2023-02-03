По информации разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании, внедрение обязательной военной подготовки в российских школах и высших учебных заведениях свидетельствует о дальнейшей милитаризации РФ

Об этом на днях сообщило минобороны Британии в twitter. По мнению британской разведки, эти инициативы российского правительства подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также подражание традициям Советского Союза - подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года.

Ранее мною была озвучена аналогичная оценка ситуации аналитического отдела ГИ "Правое Дело". По информации аналитиков организации, правительство России поручило создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах для подготовки кадров для российской армии.

"В настоящее время правительство создает предпосылки для расширения милитарной составляющей. Фактически речь идет о милитаризации российского общества - на фоне заявлений пропагандистов о возможной эскалации со странами НАТО. Все идет к самоизоляции РФ, к опусканию "железного занавеса" руками Кремля", - говорилось в сообщении.

Кроме того, отмечалось, что в 2021 году российскими властями начата четырехлетняя программа стоимостью $185 млн, которая направлена ​​на резкое повышение патриотического воспитания россиян. В частности, планируется привлечение не менее 600 тыс. детей в возрасте 8 лет в ряды организации "Юнармии".

Кремлем искусственно нагнетается истерия внутри русского общества с целью наибольшей мобилизации, отвлечения от внутренних заморочек.

Это не первый случай, когда инсайды западных исследований по ситуации на востоке Украины фактически имеют украинское происхождение или подтверждают данные украинских источников, а именно: аналитического отдела ГИ "Правое Дело".

Напомним, в мае 2022 года американская разведка подтвердила информацию ГИ "Правое Дело" о штурмовых отрядах РФ в Мариуполе.

12 января, за месяц до начала полномасштабного вторжения России в эфире 4 канала была обнародована информация аналитического отдела ГИ "Правое Дело" о том, что российская федерация готовит диверсионные террористические акты на востоке Украины с большим количеством жертв среди гражданского населения.

Речь шла о возможном совершении диверсионных актов с использованием химического оружия на подконтрольной ВСУ территории, в частности, близ города Славянск. Отдельно отмечалось, что Россия планирует использовать это как повод для широкомасштабного вторжения в Украину с целью "защиты соотечественников".

Отмечу, что уже после озвученной информации в эфире 4 канала советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме подтвердил, что Россия может сфабриковать повод для нового вторжения в Украину.

"Наше разведывательное сообщество выяснило, что Россия ищет повод для вторжения, в том числе с помощью диверсий и информационных операций", – сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время миссия ОБСЕ не подтвердила информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины о создании casus belli (повода для вторжения – ред.) в виде утечки аммиака на заводе концерна "Стирол" во временно оккупированной Горловке.

Кроме того, 3 февраля 2022 года пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия готовит провокацию, по которой планирует обстрелять позиции 1 и 2 Армейских корпусов, расположенных на оккупированных территориях, с жертвами среди гражданского населения. А потом обвинить в этом ВСУ.

Собственно, это информация ГИ "Правое дело". Местные источники организации зафиксировали пребывание на территории оккупированного Луганска российской съемочной группы из трех человек. Они должны были прибыть в район поселков Калиново и Калиново-Борщеватое, куда были переброшены дополнительные подразделения 2 Армейского корпуса кафиров и "снайперские пары".

По плану, оккупанты должны были открыть снайперский огонь и спровоцировать ВСУ на ответный огонь. А российская съемочная группа – задокументировать этот факт. Информацию об этом варианте casus belli сначала распространила украинская сторона, а уже позже ее распространили американские СМИ.

Добавлю, что летом 2020 года ОБСЕ и США подтвердили обнародованную в СМИ информацию аналитического отдела ГИ "Правое Дело" о подготовке Россией военных провокаций в Донбассе.

Западные партнеры выразили обеспокоенность развертыванием батальонно-тактических групп РФ на Донбассе.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело".