Публицист Анатолий Якименко рассказал, что о законе о легализации каннабиса в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Соответствующий законопроект уже был разработан – это уже не впервые. Меня удивляет обоснование – «использование препаратов на основе медицинского каннабиса сегодня актуально, как никогда раньше, когда тысячи украинцев сегодня имеют ПТСР. После победы количество украинцев из ПТСР может составить до 3 миллионов человек», – отметил Анатолий Якименко.

По словам эксперта, законопроект о легализации каннабиса в последние годы систематически продвигают на рассмотрение.

Как сообщала Politeka, публицист Святослав Вышинский объяснил, от чего зависит будущее украинцев: «Как, где и кем мы себя видим».

Также Politeka публиковала слова идеолога Олеся Дония: Мы должны сохранять жизнь украинцев, независимо от того, где они оказываются.





