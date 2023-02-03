Публицист Анатолий Якименко рассказал, что о законе о легализации каннабиса в Украине.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Соответствующий законопроект уже был разработан – это уже не впервые. Меня удивляет обоснование – «использование препаратов на основе медицинского каннабиса сегодня актуально, как никогда раньше, когда тысячи украинцев сегодня имеют ПТСР. После победы количество украинцев из ПТСР может составить до 3 миллионов человек», – отметил Анатолий Якименко.
По словам эксперта, законопроект о легализации каннабиса в последние годы систематически продвигают на рассмотрение.
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