Политолог Руслан Бизяев объяснил, что Бразилия и Аргентина не удовлетворены тем местом в мире, которое им отвели в Давосе, а потому они решили сделать локальный союз со своей валютой.
Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Как сообщает эксперт, новоизбранный президент Бразилии выступил с инициативой совместного экономического пространства вместе с Аргентиной. Кроме того, добавляет политолог, он предложил создать общую валюту – меркосур, общий вес которой на мировом финансовом рынке после объединения будет составлять примерно 5%.
«О чем это? Это о том, что Латинская Америка, которая имеет огромный экономический потенциалом, считает, что та роль и то место, которое ей выделили на Давосе, не отвечает национальным интересам и экономическим мощностям ни Аргентины, ни Бразилии», - объясняет Руслан Бизяев.
В частности, отмечает он, в мировом распределении производственных циклов, скажем так, сфер производства, их оставляют где-то на 32-ом месте, условно говоря. Тем не менее, констатирует эксперт, их это не устраивает, и так они хотят сделать локальный союз.
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