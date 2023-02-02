Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов сообщил, что оборонный сектор россии не выдерживает напряжения, связанного с войной.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Российская административная машина работает на износ, она крайне неэффективна, и мобилизация это показала. Они свои возможности эффективно действовать исчерпали», - сообщил Аббас Галлямов.

По словам политолога, в россии также не работает совершенно логистика, поэтому российские военные ходят голодные и без снабжения. Как отметил Аббас Галлямов, проблемы во время войны также коснулись оборонного комплекса рф, ведь заводы не способны производить вооружение в нужном количестве.

«В любом случае это (производство вооружения – Ред.) перенапряжет систему настолько, что она что-то другое не сделает. То есть она, может, произведет танки, но в итоге рухнет тыл. К тому же, совершенно очевидно, что война в россии становится все менее популярной, недовольство растет и на фронте, и в тылу», - сообщил Аббас Галлямов.

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