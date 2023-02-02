Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сегодняшние коррупционные скандалы в Украине – это не о цене продуктов питания, а об окончании старой политической эпохи.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, вопрос о последних коррупционных скандалах в Украине следует рассматривать не с точки зрения того, сколько стоит одно яйцо или килограмм яиц, какая стоимость отдыха в Таиланде или нового дома в Печерском районе Киева.

«Что нужно сделать в этой ситуации? Во-первых, надо понимать, что эти скандалы – это последняя или предпоследняя страница старой политической системы Украины. Во-вторых, нужно изменить подход. Люди должны идти в политику за место в истории, а не за миллион долларов», - объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, с самой независимости политическая и экономическая системы Украины стояли на двух китах: это сырьевая модель экономики, предусматривающая коррупцию, и тот факт, что политика – это способ обогащения или сохранения богатств.

«Вы спросите, как это сделать? Снизу вверх. Сверху вниз нет вариантов. Вы скажете, что это невозможно. А я вам отвечу, что сейчас такая эпоха, когда слово «невозможно» нужно выбросить из нашего лексикона», - заключает Руслан Бизяев.

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