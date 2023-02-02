Политолог-международник Максим Яли объяснил, что США могут передать нам авиацию не напрямую, а, например, через Польшу, но этот вопрос решится так же, как и в отношении другого оружия.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Давайте дождемся, во-первых, танков, чтобы они пришли. Как говорится, аппетит приходит, конечно, во время еды, и нам авиация необходима, но можем ретроспективно припомнить, как не хотели нам давать даже джавелины, потом стингеры, потом артиллерию, БМП, гаубицы – все это уже дают. Даже о Patriot еще несколько месяцев назад так говорили», – констатирует Максим Яли.

По случаю он вспоминает свои дебаты на одном египетском телеканале с экспертом из Германии, который две недели назад говорил, что Украина получит «Леопарды» из Германии не раньше, чем через год. Тем не менее, отмечает эксперт, сегодня ситуация изменилась, а потому он убежден, что и с американской авиацией может произойти аналогичная ситуация.

«Ну, не даст он (ред. – Байден), пусть передаст Польше, а Польша уже нам их передаст потом. Мы согласны, нам необходим результат. Все эти механизмы согласовываются», – рассуждает Максим Яли.

Пока, объясняет политолог, мы должны учитывать тот факт, что нет согласия большинства граждан западных государств по поставкам. В частности, говорит он, это касается, прежде всего, и Германии, и США, они опасаются втянуться в войну с россией и это главная преграда.

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