США, как известно, создали институт аудита и расследований действий коррупционеров, которые не по назначению могли использовать помощь Украине от американских налогоплательщиков во время полномасштабного вторжения России. Речь идет об общей сумме в 113 миллиардов долларов.

Мониторинговая работа полным ходом проводится. Американские инспекторы, которые уже приезжали в Украину с соответствующей аудиторской миссией, не раз предварительно заявляли об отсутствии фактов нецелевого использования ресурсов. Но, почему США вообще создали такой институт, какие именно были для этого основания? Как будут оформлены в итоге результаты проведенного аудита и, если все же будут обнаружены злоупотребления, как и чем именно это обернется для Украины?

«У нас до сих пор имеет место сильный «наезд» на известную ситуацию с компанией Burisma. Сам Злочевский нам не интересен. Интерес в том, что, как представитель старой постсоветской олигархии, коррупционер и взяточник, этот человек обвинен у нас как та фигура, с которой семья Байдена имела бизнес. И хотя эта тема уже много раз пережевывалась, много чего выходило и от Руди Джулиани, она и сейчас будет использована против демократов. Будут расследования, слушания, будут появляться материалы в СМИ. Результат расследования потом пойдет в группы республиканцев, отдельные из которых, по разным причинам, продолжают популяризировать взгляд, мол, «американцы не должны тратить сумасшедшие деньги на какие-то непонятные войны где-то далеко за пределами США». Конечно же, материал аудита помощи Украине эти политики будут использовать в соответствующем контексте. Это – одна причина.

Есть и вторая причина. Я знаю точно, что сами украинцы жалуются, что до сих пор в их стране имеют место коррупционные действия. Таких жалоб не слишком много, но, все же, их достаточно. Украинцы приезжают к нам, в США, и об этом рассказывают, пишут конфиденциальные доклады о том, что, несмотря на страшную войну, где умирают люди, где экономика страны падает и так далее, возникают случаи ухода денег далеко не по назначению. Мол, «воруют», если одним словом сказать, и с бюджета, и с гуманитарной помощи. Нам такие сведения поступают не просто на словах, а к словам прикладываются документальные подтверждения. Люди хотят, чтобы или их организациям дали возможность распоряжаться выделенными ресурсами, или чтобы мы их защитили от подобных случаев», – говорит адвокат, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик.

Что будет в итоге с результатами такого аудита?

«Думаю, что если больших проблем не возникнет по итогам аудита (не найдут кого-то, кто увел куда-то сумасшедшие деньги, его поймают, докажут все и так далее), то это будет просто материал для сюжетов на Fox News и других медиа, но сильно далеко это не пойдет. Если большого скандала не будет – ситуация так и закончится.

Если же будет большой скандал, то это все равно не закроет путь помощи Украине, просто создастся иной контроль и будет иной протокол для подобной поддержки. Если будет большой скандал – у нас это перебросят на демократов, а у вас, в Украине, найдут «козлов отпущения».

Я однозначно уверен, что поддержка Украины все равно будет. Мы не можем себе позволить получить второй Афганистан, ибо это уже будет «Афганистан на стероидах». Мы не можем позволить возврата к советской империи, сдачи Европы и победы колониальной диктатуры, которая не базируется на патриотизме, а базируется на каких-то диких и старомодных деспотизмах.

Республиканцы придерживаются принципа, мол, «не просто вот есть ресурсы, берите их и используйте», а «заработайте эти ресурсы». Под «заработать» имеется в виду – правильно распределите ресурсы, четко по назначению их направьте и покажите всем, что вы – ответственные. Это не «палки в колеса» Украине со стороны республиканцев. Это – призыв к ответственным решениям и не менее ответственным последующим действиям», – резюмирует Юрий Ванетик.