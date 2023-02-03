Политолог-международник Максим Яли объяснил, что полномасштабная война с россией ускорила процесс создания украинской политической нацией, чего не произошло за все время независимости.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, он занимался вопросом формирования идентичности и сейчас может утверждать, что на самом деле очень многие граждане Украины за более 30 лет независимости так и не стали истинно украинцами.

«В принципе, у нас политическая нация сейчас только формируется. И за последние 11 месяцев произошло в этом процессе больше подвижек, чем за предыдущие 30. Классически вообще политические нации формируются в войнах», - подчеркивает Максим Яли.

С этой точки зрения, рассуждает политолог, можно сказать, что из-за путина, его режима, ненависти к Украине и полномасштабного российского вторжения процесс формирования политической украинской нации и украинской государственности значительно ускорился.

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