Политолог-международник Максим Яли объяснил, что сегодня российская пропаганда базируется на результатах советской, которая 70 лет учила людей считать Бандеру врагом и предателем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам политолога, украинцам 70 лет с маленького возраста, со школы рассказывали, что Бандера – враг и предатель, как и петлюровцы. Поэтому, объясняет он, люди, у которых это в голове усвоилось, стали коллаборантами или склонны к коллаборации с российскими оккупантами, ведь их пантеон героев – это Вторая мировая война.

«У каждого в семье были дедушки, бабушки, которые все это пережили, на чем и играет путин, на чем построена эта пропаганда. Это такая скрепа войны», - подчеркивает Максим Яли.

Поэтому, констатирует он, эти люди не приветствовали идеологию, которую наша власть продвигала с 2014 года. По словам эксперта, речь идет о пенсионерах, а это слой советских людей, к которым, условно говоря, пришли, дали пенсию 10 тысяч рублей, они счастливы и верят во все эти сказки.

Как сообщала Politeka, Табах объяснил, чем закончится попытка россии приблизить фрегат «Адмирал Горшков» к берегам США.

Также Politeka писала о том, что Цимбалюк рассказал, умерили ли россияне свои территориальные амбиции.