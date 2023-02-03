Военный Святослав Дубина сообщил, что высокоточное оружие западных партнеров может помочь Украине минимизировать потери.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас на этот год задача – это уничтожать фактически один батальон двухсотыми (каждый день – Ред.), это значит будет около двух батальонов раненых. Всё то, что россия заводит для усиления своих сил в Украину, мы должны фактически перемолоть и уничтожить», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, также стоит задача – минимизировать потери украинских военных. Как отметил Святослав Дубина, с этой задачей может помочь справиться высокоточное оружие, которое нам передает Запад, и оружие, которое Украина способна сама создавать: беспилотники, дроны-камикадзе, дроны-бомберы, дроны-разведчики.

«Это помогает корректировать огонь, то есть увеличивать количество пораженных сил и средств противника», - заявил Святослав Дубина.

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