Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что Украина должна повысить свое место в рейтингах независимых организаций.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Может, лечение, которое нам назначается, не соответствует тому диагнозу, который поставлен международными рейтингами. Вот это приводит к простому решению: когда западная помощь нам дается, западные доноры могут требовать, чтобы рейтинги в этих независимых организациях менялись в положительную сторону», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, когда Запад предоставляет помощь Украине, он не должен говорить о повышении или неповышении налогов, о макроэкономической стабильности или о каких-то других бюджетных правилах. Как отметил Павел Себастьянович, эффективнее будет, если Запад поставит одно условие – повышение в рейтингах.
«Западная институция должна установить условие, что Украина в результате использования этой помощи должна повысить свое место, например, в рейтинге экономической свободы на 30 пунктов или в рейтинге восприятия коррупции на 20 пунктов», - заявил Павел Себастьянович.
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