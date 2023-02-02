Идеолог Олесь Доний объяснил, что Украина еще с 2014 года должна была заниматься вывозом украинцев с оккупированных территорий, а сейчас и подавно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы должны сохранять жизнь украинцев, независимо от того, где они оказываются, по какую сторону фронта – по нашу сторону или на оккупированной территории», – подчеркивает Олесь Доний.

Как напоминает идеолог, он уже давно говорил о том, что Украине нужно было заниматься вывозом своих граждан из оккупированных россиянами территорий, и из Донбасса, и из Крыма. Кроме этого, отмечает эксперт, эти люди должны были обязательно получить жилье, какое-то временное убежище и работу, а также социальные гарантии – то есть то, что позволит им адаптироваться.

«Сейчас аналогичная ситуация. Мы должны все это обеспечить. Мы должны вывозить оттуда, иначе российские фашисты будут продолжать издеваться над украинскими гражданами, они будут пытаться проводить там мобилизацию мужчин, вывозить детей в россию, кроме того, украинцы могут попадать под обстрелы», - констатирует Олесь Доний.

Следовательно, подчеркивает он, наше государство сегодня должна делать все, чтобы вывозить украинцев с прифронтовых и оккупированных территорий.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, кто может быть преемником путина.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев объяснил, почему в Украине возникла необходимость нового районирования.