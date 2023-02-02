Публицист Святослав Вышинский сообщил, что украинцы сейчас должны задуматься о том, как восстанавливать экономику.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам публициста, украинцы сейчас должны говорить о том, какое будущее мы хотим видеть и как нам выстраивать эффективную экономику в государстве. Как отметил Святослав Вышинский, сейчас не нужно придумывать искусственные темы, необходимо задуматься над этими по-настоящему важными вопросами.

«Намного важнее сейчас говорить о том, как либерализовать налоговую систему, как либерализовать бизнес-среду, как способствовать промышленному росту, как восстанавливать промышленность, как, где и кем мы себя видим в будущем», - сообщил Святослав Вышинский.

Как отметил публицист, от всех этих вопросов зависит перспектива нашей жизни в будущем как государства, как единой нации, от этого зависит качество жизни украинского народа через несколько лет.

«И, собственно, вот эти вопросы, как правило, в социальных сетях, в телевизионном эфире никто всерьез не обсуждает», - добавил публицист.

Как писала ранее Politeka, экономист Юлия Глушко сообщила, как сейчас должны функционировать областные бюджеты в Украине: «Должны доказать смету».

Также Politeka сообщала, что экономист Ярослав Романчук объяснил, почему в Украине необходимо реформировать экономику уже сейчас.