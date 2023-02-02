Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что МВФ дает транши Украине не просто так, а под определенные условия и программы, а нам сегодня нужно использовать их для запуска экономики.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Деньги, которые нам предоставит МВФ, – это деньги, которые могут быть использованы только для золотовалютных запасов, в Национальный банк», – отмечает Георгий Биркадзе.

Как он объясняет, нужно понять до конца, под что они дают эти деньги, под какие условия. В частности, говорит эксперт, могут быть условия, что это пойдет только на золотовалютные запасы, например, а нам это не подходит. По его словам, если бы в Украине сегодня не было войны, этот инструмент можно было бы применить, так мы бы укрепили гривну и увеличили золотовалютные запасы.

«Нам нужно, чтобы эти деньги мы сегодня могли запустить в нашу экономику. Поэтому, считаю, как только нам ответят, по какой программе мы двигаемся, это позволит запустить другие процессы, другие институты, которые будут нас финансировать», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что сейчас, по всей видимости, обсуждается изменение процедуры предоставления кредитов в МВФ.

Также Politeka писала, что Новохатский рассказал, как диктатор закрепляет свой режим в государстве.





