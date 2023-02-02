Идеолог Олесь Доний объяснил, что добиваться чужих земель – это прерогатива имперского мышления, украинцы же должны быть другими и заботиться прежде всего о гражданах своих государств.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мечты о зеленых, серых, малиновых клиньях за пределами Украины провоцируют фантастическое мечтательство и препятствуют конкретной работе по соединению имеющихся земель», - констатирует Олесь Доний.

Как он подчеркивает, маниловщина никогда не помогала государственным и общественным элитам сотрудничать с регионами, которые сейчас оккупировали россияне.

«российский фашизм неонацистской идеологии «русского мира» доказывает, что имперское мышление опасно по своей сути. Вместо заботы о гражданах страны, имперское мышление предполагает постоянную экспансию, нападение. Нам следует быть другими», - объясняет Олесь Доний.

Также идеолог отмечает, что после полномасштабного наступления россиян у нас довольно сильно изменилось само отношение к прифронтовым регионам. А волонтерство, добавляет он, сейчас усилило гуманитарные связи с этими территориями. Следовательно, заключает эксперт, 19-я ступень к общественному счастью учит обустраивать собственную территорию, а не лелеять мечты о чужой.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что сохранение природы должно быть частью украинской национальной идеи.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, кто может быть преемником путина.