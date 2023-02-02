Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что россия не может запускать ракеты чаще, чем раз в две недели.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Произошло ракетное равновесие. Понятно, что по тем возможностям, которые есть у недоимперии, они способны производить ракеты для массированного удара в течении двух-трех недель. Раз в две-три недели они способны делать по нам залп 50-70 ракет с разных направлений», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, россия не может запускать больше ракет, этот тот максимум, выше которого рф уже не может подняться. Как отметил Александр Кочетков, либо количество ракет будет уменьшаться при каждом массированном обстреле, либо будет увеличиваться промежуток между ударами.

«А промежуток является чрезвычайно важным для того, чтобы мы успели восстановиться после ракетного удара. Эти ракетные удары сбиваются нашей ПВО в 90% случаев, это очень хорошие показатели. Уже стало понятно, что нанести критическое повреждение нашей инфраструктуре, то есть погрузить всю Украину в холод и тьму, агрессору не удается», - заявил Александр Кочетков.

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