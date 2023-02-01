Украинцам стало известно о противозаконных действиях молодых ребят из Ивано-Франковска, которые занимались схемами для заработка и на съемной квартире в Киеве устраивали вечеринки.
На них приглашали девушек и с помощью алкоголя и наркотиков доводили их до неконтролируемого состояния, а затем снимали скандальные и обнаженные кадры для сети.
"В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще одном регионе государства. В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов", - говорится в сообщении. полиции.
Подробностями развития истории пообещали поделиться позже, но благодаря реакции неравнодушных людей виновники будут наказаны. За их спиной не только преступления в отношении девушек, а также незаконные схемы с перепродажей криптовалюты.
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Скандальные видео размещали в закрытых каналах, часть показывали на стримах и собирали донаты. Они делали это с целью показать, что якобы большинство девушек очень доступны, а подобные отморозки их в этом поддерживали и просили делать контент.
Оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.
Напомним, ранее стало известно об обысках у олигарха Игоря Коломойского.
Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.
Кроме того, Politeka.net писала об ужасах, которые творились в детском доме на Киевщине.