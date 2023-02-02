Политолог Андрей Ермолаев сообщил, что во время войны сильно поменялась демографическая карта Украины.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Я сейчас говорю о том, на чем нужно сфокусироваться во внутренней экономической политике. В связи с военными действиями, в связи с тем, что у нас часть территорий, по сути, поражена войной и невозможностью ведения нормальной хозяйственной деятельности, мы сталкиваемся с необходимостью нового районирования», - заявил Андрей Ермолаев.
По словам политолога, эта мера необходима, поскольку во время войны сильно изменилась демографическая и социальная карта страны. Как отметил Андрей Ермолаев, необходимо задуматься над новой системой размещения производства и рабочей силы, над обеспечением нормального функционирования населенных пунктов в условиях войны.
«Но назвать эти решения этих проблем долгосрочными реформами нельзя», - добавил Андрей Ермолаев.
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