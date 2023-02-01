С 1 февраля по 1 марта 2023 года в Национальном музее «Киевская картинная галерея» по адресу ул. Терещенковская, 9 будет проходить выставка живописи «Внутреннее пространство. Цвет».

Это будет уже третья по счету выставка под кураторством Юрия Комелькова. Первые две «Под другим углом» прошли с большим успехом в 2021 году в киевском музее истории и в 2022 году в музее современного украинского искусства Корсаков. По его словам, закарпатская школа живописи – уникальное явление украинской культурной карты.

«Если искать одно слово, которое их объединяет, то это слово «другие». У их творчества другая экспрессивность, другая эмоциональность, другое отношение к цвету. Они создают живопись под другим углом. Ангелина Гафинец, продолжая традиции, сделала очень мощный шаг в новейшем цветовом восприятии и активно работает в этом направлении», - рассказывает председатель БФ «Культура» Юрий Комельков.

По мнению главного редактора журнала «Изобразительное искусство» Владимира Петрашика, Ангелина Гафинец первая из этой школы сделала цвет материальным, густым и сильным, придала ему четкую композицию. Как он отмечает, видения на полотнах художницы гармоничны благодаря сильному цветоощущению, пониманию природы красок и того, как их сочетать, а также сочетаниям на грани эксперимента.

«Есть кое-что общее у художников, живущих в цветном потоке, – их способность замедлить время. Мы видим то, что мы видим. Конкретность синего или красного не отменяет его метафоричность, а делает эту конкретность более значимой и неоднозначной. Мы видим то, что мы видим. Но искусство художников, живущих в цветном потоке, позволяет другим увидеть мир настоящим» - утверждает действительный член Национальной академии искусств Украины Тиберий Сильваши.

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