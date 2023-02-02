Журналист Роман Цимбалюк объяснил, что россияне все еще рассчитывают закрепить за собой оккупированные украинские территории, а потому нам нельзя раслабляться.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, на Западе произошли кардинальные изменения и стало ясно, что Украину будут поддерживать до того момента, когда закончится война, и она не закончится проигрышем Украины. Вопрос же, утверждает журналист, стоит в том, в каких границах будет Украина.

«Мы воюем за территорию. В первую очередь война идет за территорию. И россияне, этот маньячелла владимир путин об этом и говорит, что он как Петр І, только маленький и без каблуков, и все такое. Сейчас уровень амбиций российские фашисты умерили, они хотят оккупировать 4 области без Херсона, а на левом берегу у них полный объем аппетитов сохраняется», - объясняет Роман Цимбалюк.

То есть, констатирует он, эта российская экспансиональная политика едва ли куда-то изменится. Попутно журналист вспоминает слова генерала Марка Милли после Рамштайна о том, что быстро освободить оккупированные территории Украины вместе с Крымом будет довольно сложно. Поэтому, подчеркивает он, нельзя расслабляться.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что в ближайшем будущем мы можем рассчитывать и на самолеты.

Также Politeka писала о том, что Цимбалюк прокомментировал западную помощь Украине.