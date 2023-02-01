Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сейчас, по всей видимости, обсуждается изменение процедуры предоставления кредитов в МВФ, чтобы Украина во время войны смогла получить деньги.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, для того чтобы мы получили деньги от МВФ, нужно не только говорить о том, что нам нужны деньги, но и нужно, чтобы это подтвердили государства G7. Кроме этого, добавляет он, подтверждение требуется от кредиторов и тех, с кем мы работаем, а затем уже запускаются процессы.

«Но сегодня у нас есть нерешенные вопросы с МВФ. По процедуре они не дают кредиты государству, в котором идет война. Им нужно изменить процедуру предоставления этого кредита», – отмечает Георгий Биркадзе.

С другой стороны, отмечает он, в истории такое уже было. В частности, эксперт вспоминает, как дважды во время войны предоставляли деньги Ираку, а в 1994-1995 годах деньги на восстановление получила Хорватия и это также было во время войны.

«После этого прошло много времени и не было государства, куда помощь оказывали в таком состоянии. Поэтому считаю, что сегодня обсуждается, как изменить там эту процедуру», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что танки нам очень нужны, больше нужны, чем самолеты.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, удастся ли российским спортсменам попасть на Олимпиаду в Париже в 2024 году.