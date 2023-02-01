Глава Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный сообщил, что все профсоюзы должны существовать независимо.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Профсоюз должен быть независимым, европейские профсоюзы все независимые. Они получают дотацию от FIFPRO, это Ассоциация футбольных профсоюзов мира, им платят футболисты, у них есть какие-то спонсоры. Но они независимые», - сообщил Олег Печерный.

По словам гостя программы, например, английский футбольный профсоюз не получает денег ни от Федерации футбола Англии, ни от Профессиональной футбольной лиги Англии, ни от спонсоров, которые помогают другим организациям. Как подчеркнул Олег Печерный, в любой европейской цивилизованной стране профсоюз должен быть независимым.

«Это могут быть членские взносы, спонсоры, какие-то контракты, которые действуют независимо. А у нас нет таких профсоюзов. Вот если взять крупные корпорации, то все профсоюзы получают деньги от корпораций», - заявил Олег Печерный.

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